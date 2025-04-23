РФ рассчитывает сдержать инфляцию, снижая ненефтегазовый дефицит

«По поручению президента был подготовлен перспективный финансовый план до 2030 года, — сказал председатель правительства. — Предполагается дальнейшее снижение ненефтегазового дефицита и повышение доходов, не связанных с продажей энергоресурсов. Это поможет в том числе сдержать инфляционные процессы. А в среднесрочной перспективе — укрепить финансовый суверенитет страны».