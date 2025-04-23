Эксперт рассказал, что может стать «новым долларом» для инвесторов

«Золото показывает исторические рекорды стоимости, становится основной “тихой гаванью” для сбережений. При этом подобная тенденция наблюдается не только за рубежом, но и в России — Центробанк планирует увеличивать эмиссию золотых инвестиционных монет в ближайшее время», — пояснил он.
Происходит это на фоне политики президента США Дональда Трампа, в рамках которой проводится «раскачка» партнеров для проведения более выгодных для США «сделок». Доллар действительно теряет свою надежность, считает эксперт. Подтверждается это тем, что он ослабляется к мировым валютам в течение последних нескольких недель.
Однако, по словам Гордиенко, в краткосрочном периоде золото едва ли сможет заменить американскую нацвалюту. Дело в том, что доллар — мировое платежное средство, входящее в валютную часть резервов большинства банков.
Даже несмотря на удешевление, доллар принимается безусловно многими банками и не требует специальных процедур. Он также доминирует в глобальной торговле и международных финансовых отношениях.
Эксперт уточнил, золото выходит на первый план в период военно-политических кризисов и в этой связи является крайним случаем, тем инструментом, к которому прибегают при невозможности использовать иные финансовые инструменты. Оно уже выполняет роль защитного актива, его продолжают наращивать многие центральные банки.
«Что же в среднесрочной перспективе придет на замену доллару — вопрос открытый. Возможно, это будет пул региональных валют, а возможно и цифровые валюты центральных банков или криптовалюты — покажет время и те договоренности, которые будут заключены на международном уровне. Самое главное в этом процессе соблюсти интересы России», — заключил он.
Во вторник, 22 апреля, впервые в истории стоимость золота превысила 3500 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
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