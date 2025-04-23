Эксперт рассказал, что может стать «новым долларом» для инвесторов

«Что же в среднесрочной перспективе придет на замену доллару — вопрос открытый. Возможно, это будет пул региональных валют, а возможно и цифровые валюты центральных банков или криптовалюты — покажет время и те договоренности, которые будут заключены на международном уровне. Самое главное в этом процессе соблюсти интересы России», — заключил он.