Экономист Сухарев объяснил рост «инфляции для бедных» в России

— Действительно, это атрибут капитализма. (…) Во-первых, очень важно понимать, что такое инфляция. (…) Инфляция, если обратиться к классикам экономической науки, это повышение общего уровня цен, такое, которое вызывает обесценивание денежной единицы, то есть снижает покупательную силу денег. Часто об этом забывают, а это принципиальнейший момент, поэтому современные индексы, измеряющие инфляцию, они не измеряют изменение покупательной силы денежной единицы. Они измеряют повышение общего уровня цен, — заявил он.