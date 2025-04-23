Экономист Сухарев объяснил рост «инфляции для бедных» в России

Экономист Олег Сухарев прокомментировал сообщение о том, что «инфляция для бедных» в России обогнала общую. По его словам, систему нужно менять, поскольку капитализм бесперспективен.
— Действительно, это атрибут капитализма. (…) Во-первых, очень важно понимать, что такое инфляция. (…) Инфляция, если обратиться к классикам экономической науки, это повышение общего уровня цен, такое, которое вызывает обесценивание денежной единицы, то есть снижает покупательную силу денег. Часто об этом забывают, а это принципиальнейший момент, поэтому современные индексы, измеряющие инфляцию, они не измеряют изменение покупательной силы денежной единицы. Они измеряют повышение общего уровня цен, — заявил он.
По его словам, явление не является новым, и, конечно, бедные еще более беднеют в условиях текущей экономической политики, сообщает Радио «Комсомольская правда».
Инфляция — невидимый враг сбережений. Об этом обычно не задумываются, поскольку рост цен происходит медленно. Мелочи не бросаются сразу в глаза, а в течение года суммируются и значительно увеличивают расходы, сообщила финансовый консультант — главный эксперт академии личных финансов Татьяна Волкова.