Депутат объяснил, как научить детей вычислять мошенников

Как он отметил NEWS.ru, телефонные или интернет-угрозы обычно свидетельствуют о попытках мошенничества.
«Любые требования срочно передать деньги или драгоценности должны сразу вызывать подозрение, и при малейшем сомнении нужно немедленно рассказать об этом взрослым», — сказал Гаврилов.
Парламентарий подчеркнул, что детям и студентам необходимо понимать принципы работы мошенников и осознавать опасность доверия информации из непроверенных источников.
Также депутат отметил: ребенку нужно дать четкие правила поведения. Во-первых, подчеркнул Гаврилов, категорически запрещено отдавать банковские карты и сообщать их данные не только незнакомцам, но даже знакомым и лицам, представившимся сотрудниками банка. Во-вторых, важно объяснить, что никогда нельзя высылать фотографии документов, паролей или скриншоты, содержащие личную информацию.
«Не участвовать в подработках, связанных с обналичиванием денег, передачей посылок или регистрацией банковских карт. Все, что связано с финансами, должно контролироваться родителями. Нельзя верить незнакомцам в интернете: если кто-то слишком настойчиво пишет или требует что-то сделать, лучше немедленно прекратить общение», — объяснил Гаврилов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».