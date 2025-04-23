Депутат объяснил, как научить детей вычислять мошенников

Также депутат отметил: ребенку нужно дать четкие правила поведения. Во-первых, подчеркнул Гаврилов, категорически запрещено отдавать банковские карты и сообщать их данные не только незнакомцам, но даже знакомым и лицам, представившимся сотрудниками банка. Во-вторых, важно объяснить, что никогда нельзя высылать фотографии документов, паролей или скриншоты, содержащие личную информацию.