Bloomberg: российский экспорт сырой нефти восстанавливается

По данным агентства, ежедневный объем поставок сырой нефти из всех российских портов за четыре недели до 20 апреля восстановился до уровня в 3,21 млн баррелей, восполнив тем самым примерно четверть тех потерь, которые были зафиксированы тремя неделями ранее.
Согласно данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 20 апреля 31 судно загрузило 23,45 млн баррелей российской нефти. Для сравнения, неделей ранее на 29 танкеров было погружено 21,93 млн баррелей.
Рост был обусловлен увеличением поставок из ключевых портов — Козьмино на Тихом океане и Приморска на Балтике. Количество танкеров, перевозящих нефть ESPO из Козьмино, было самым высоким за пять недель, а количество судов, отправляющихся из Приморска, достигло трехнедельного максимума.
Как сообщает Bloomberg, валовая стоимость экспорта России восстановилась примерно на две трети после падения на предыдущей неделе. За неделю до 20 апреля она увеличилась примерно на 12% (130 млн долларов) и составила 1,28 млрд долларов, что отражает рост как средних недельных цен, так и объемов поставок, говорится в материале агентства.
Рост цен происходит на фоне того, что официальные лица США сигнализируют о том, что они теряют терпение из-за темпов мирного урегулирования на Украине, пишет Bloomberg. Это, в свою очередь, вызывает опасения, что администрация откажется от санкций, в том числе направленных против экспорта российской нефти.