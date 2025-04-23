Bloomberg: российский экспорт сырой нефти восстанавливается

Рост цен происходит на фоне того, что официальные лица США сигнализируют о том, что они теряют терпение из-за темпов мирного урегулирования на Украине, пишет Bloomberg. Это, в свою очередь, вызывает опасения, что администрация откажется от санкций, в том числе направленных против экспорта российской нефти.