Юрист перечислил способы сэкономить на услугах ЖКХ

«Можно не платить за дополнительные услуги, которые незаконно навязываются УК. Например, видеонаблюдение или работа консьержа. Подобные пункты утверждаются на общем собрании собственников жилья и только после голосования включаются в платежный документ. Если ничего подобного не происходило, но в квитанции внезапно появились непонятные строки — отправляйтесь в УК и требуйте разъяснений», — добавил юрист.