Юрист перечислил способы сэкономить на услугах ЖКХ

«К сожалению, сильно уменьшить счет в платежке не получится — большинство позиций все же обязательны к оплате. Однако попробовать немного снизить финансовое бремя стоит», — отметил он.
Например, подчеркнул специалист, жильцы могут отключить радиоточку. Сегодня ими никто не пользуется, но счет все равно приходит. Для этого юрист посоветовал обратиться в управляющую компанию или ТСЖ.
Кроме того, жильцы могут отказаться от стационарного телефона. По словам Фрадкина, соответствующее заявление нужно подать в компанию, которая его обслуживает.
«Можно не платить за дополнительные услуги, которые незаконно навязываются УК. Например, видеонаблюдение или работа консьержа. Подобные пункты утверждаются на общем собрании собственников жилья и только после голосования включаются в платежный документ. Если ничего подобного не происходило, но в квитанции внезапно появились непонятные строки — отправляйтесь в УК и требуйте разъяснений», — добавил юрист.
Как отметил эксперт, УК может внести в платежку работы, которые уже выполняются и оплачиваются другим образом. Если в компании ведут себя странно, уклоняются от прямых ответов, то можно пожаловаться на их действия в Жилищную инспекцию или Роспотребнадзор.
При этом, подчеркнул специалист, отказаться от базовых коммунальных услуг, таких как вода, электричество и отопление, не получится.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».