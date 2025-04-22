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Еще в трех российских регионах могут запретить майнинг

В Карелии, Пензенской области и Хакасии могут ввести полный или частичный запрет майнинга, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: Следственный комитет РФ

«Речь идет про три региона: Карелию (ее северную часть), Пензенскую область и Хакасию (часть районов). Полный или частичный запрет, пока не можем уточнить. Это те регионы, которые в принципе выразили интерес к введению запрета и обращались с такими запросами», — заявили в пресс-службе ведомства.

Постановление о полном запрете майнинговой деятельности на юге Иркутской области ранее подписал Председатель правительства Михаил Мишустин. Кроме того, добыча криптовалюты была запрещена лишь в осенне-зимний период.