Еще в трех российских регионах могут запретить майнинг

«Речь идет про три региона: Карелию (ее северную часть), Пензенскую область и Хакасию (часть районов). Полный или частичный запрет, пока не можем уточнить. Это те регионы, которые в принципе выразили интерес к введению запрета и обращались с такими запросами», — заявили в пресс-службе ведомства.