Стала известна стоимость самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ

Для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 года предусмотрены специальные тарифы на проживание в гостиницах: стоимость самого недорогого варианта составляет 8,9 тысячи рублей за ночь, а самого дорогого — достигает 1,114 миллиона рублей, выяснили журналисты РИА Новости.
Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Согласно имеющейся информации, минимальная цена за одноместное размещение в студии «стандарт» составляет 8,9 тысячи рублей в сутки. Двухместное размещение в этом же номере обойдется в 9,8 тысячи рублей. За эти деньги предоставляется небольшой апартамент, оборудованный полноценной кухней с варочной панелью, холодильником и посудой, а также обеденной зоной и отдельной ванной комнатой.
Самый дорогой номер стоит 1,114 миллиона рублей за ночь при одноместном проживании, а двухместное размещение в нем обойдется в 1,117 миллиона рублей. За эту сумму гость получает просторные апартаменты площадью от 106 квадратных метров, джакузи, душ с гидромассажем и дополнительные услуги, характерные для номера категории люкс.
В отделе бронирования рассказали, что каждая гостиница устанавливает обязательный минимальный срок проживания: как правило, от трех до четырех дней в период с 17 по 22 июня. При этом существуют и такие отели, где допускается бронирование всего на одну или две ночи.
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