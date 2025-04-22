Reuters: США введут пошлины на импорт солнечной энергии из Юго-Восточной Азии

Как пишет Reuters со ссылкой на данные Министерства торговли США, агентство рассчитало антидемпинговые пошлины в размере от 6,1% до 271,28% в зависимости от компании и страны. Компенсационные пошлины в размере от 14,64% до 3403,96% были введены в качестве антисубсидиарных.