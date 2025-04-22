Reuters: США введут пошлины на импорт солнечной энергии из Юго-Восточной Азии

Как сообщает издание, это ключевой шаг на пути к завершению годового судебного разбирательства, инициированного американскими производителями, которые обвиняют своих зарубежных конкурентов в наводнении рынка несправедливо дешевыми товарами.
Иск был подан корейской компанией Hanwha Qcells, базирующейся в Аризоне компанией First Solar Inc и несколькими более мелкими производителями, которые стремились защитить инвестиции в размере миллиардов долларов в производство солнечных батарей в США.
Американская ассоциация производителей солнечных батарей обвинила крупных китайских производителей солнечных панелей с заводами в Юго-Восточной Азии в том, что они поставляют панели по цене ниже себестоимости и получают несправедливые субсидии, которые делают американские товары неконкурентоспособными.
Как пишет Reuters со ссылкой на данные Министерства торговли США, агентство рассчитало антидемпинговые пошлины в размере от 6,1% до 271,28% в зависимости от компании и страны. Компенсационные пошлины в размере от 14,64% до 3403,96% были введены в качестве антисубсидиарных.
Тарифы будут применяться к поставкам от крупнейших мировых производителей солнечных панелей, в том числе от китайских компаний Jinko Solar и Trina Solar, говорится в материале агентства.
Чтобы тарифы были окончательно утверждены, Международная торговая комиссия должна в июне проголосовать за то, понесла ли отрасль существенный ущерб из-за демпингового и субсидируемого импорта.