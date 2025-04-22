Эксперт назвал причины укрепления курса доллара до 100 рублей к концу года

Как бы там ни было, но фундаментальная основа курса рубля — это прежде всего стоимость нефти. Но в апреле корреляции между ними мы не видели. Почему? Дело в том, что существует временная задержка между изменениями цен на нефть и их влиянием на счет текущих операций (СТО) страны. Это связано с тем, что экспортные поставки чаще всего осуществляются по контрактам, заключенным заранее и экспортерам нужно несколько недель для доставки нефти по морю для потребителя. По этой причине резкие изменения цен на нефть на спотовом рынке с некоторой задержкой отражаются в экспортной выручке. Обычно она занимает 1−3 месяца. Плюс к этому на динамику счета текущих операций (СТО) России оказывают влияние не только торговля нефтью, но и другими товарами и услугами. Эти эффекты могут влиять на СТО с разной интенсивностью.