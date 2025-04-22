Эксперт назвал причины укрепления курса доллара до 100 рублей к концу года

Во вторник, 22 апреля, торги долларом на межбанковском рынке проходят в районе 81,25 ₽, против уровня 85,28 ₽ двумя неделями ранее. Мы видим, что после стабилизации курса рубля во второй половине марта и начале апреля, к двадцатым числам месяца курс рубля опять укрепился, даже несмотря на то, что цены на нефть значительно ниже, чем они были в марте.
Средняя цена нефти марки Brent в феврале 2025 г. была в районе $75/барр., при этом курс доллара тогда был в районе 90 ₽. В первой половине апреля котировки Brent снижались до $60/барр., при этом курс доллара упал до 80−82 ₽. Получается, что связка нефть-рубль перестала адекватно работать. Мы полагаем, что это временное явление, поскольку в процесс образования курса стали вмешиваться другие важные факторы.
Стоит отметить, что в марте и апреле мы видим обвальное падение индекса доллара к другим мировым валютам. На этой неделе индекс доллара упал до 98,0 — новый минимум с марта 2022 г., хотя еще в начале года индекс доллара был в районе 110,0. То есть потери американской валюты составляют почти 11%. К проблемам доллара, возникшим на фоне торговых войн, на этой неделе добавилось желание Д. Трампа уволить главу ФРС Дж. Пауэлла из-за того, что тот недостаточно быстро снижает уровень ключевой ставки в США. Все это подрывает устойчивость доллара и большинство мировых валют сейчас дорожают против него.
К другим факторам, которые за последние два месяца стали активно влиять на курс рубля, можно отнести:
- Геополитический фактор. Он определяет настроения инвесторов на валютном рынке в части ожиданий снятия санкций и ограничений с России, что приводит к продажам валюты и покупке рублевых активов.
- Денежно-кредитная политика ЦБ РФ. Сохранение высокой процентной ставки, с одной стороны, запирает лишние рубли на депозитных счетах в банках, а с другой — сдерживает объемы потребительского кредитования, а значит и импорта, ослабляя спрос на валюту.
- Бюджетное правило. В апреле Минфин значительно увеличил объемы продажи валюты из ФНБ на фоне снижения цен на нефть и недополучения нефтегазовых доходов. В апреле ежедневные объемы нетто-продаж валюты от ЦБ выросли в 1,76 раза по сравнению с мартом, что также способствует укреплению рубля.
- Потоки зарубежного инвестиционного капитала. ЦБ ранее сообщал о том, что на российский фондовый рынок заходили деньги нерезидентов для покупки гособлигаций (на фоне положительных реальных процентных ставок).
- Сезонный фактор. В апреле спрос на валюту обычно низкий на фоне слабого импорта, но в мае традиционно растет импорт (подготовка к летнему сезону), что увеличит спрос на валюту.
- Расчеты в национальных валютах. Растущие объемы расчетов в рублях за импорт и экспорт также влияют на курс рубля. Эксперты отмечали низкую потребность в валюте по импорту при высоких продажах экспортной выручки.
- Фактор налоговых платежей. Поддержку рублю в конце апреля как обычно могут принести дополнительные объемы продажи валюты экспортерами.
Среди вышеперечисленных факторов мы не указали цены на нефть, поскольку с начала года курс рубля почти не имеет с ними прямой корреляции. Тем не менее, этот фундаментальный фактор сохраняет свою значимость. Связка крепкого курса рубля и низких цен на нефть сейчас создает значительные проблемы Минфину с исполнением бюджета: текущая рублевая стоимость нефти почти на 30% ниже той, которая запланирована на этот год.
В этой связи на днях Министерство экономического развития РФ пересмотрело свои ожидания относительно средней стоимости нефти марки Brent в 2025 году. В новом прогнозе ведомство снизило предполагаемую стоимость на 17% до $68/барр. по сравнению с предыдущим прогнозом $81,7/барр., сделанным в сентябре. Также в прогнозе отражено снижение прогноза по стоимости нефти марки Urals до $56/барр. с уровня $69,7/барр., которые ранее были заложены в бюджет России на 2025 год. Торговый баланс России был пересмотрен с $123 млрд до $86,8 млрд за счет снижения экспорта (-$44 млрд) и небольшого роста импорта.
Интересно здесь то, что средний курс доллара был снижен с 96,5 ₽ до 94,3 ₽. С учетом апрельского укрепления рубля средний курс доллара с начала года выходит в районе 91 ₽, то есть на оставшуюся часть года ведомство сохранило средний курс доллара около 96 ₽ (против 81 ₽ на данный момент). Даже если учесть общее ослабление курса доллара, то падение цен на нефть не должно особо пошатнуть стабильность национальной валюты, по мнению Минэкономразвития. Поскольку цена нефти марки Urals теперь ожидается на $4 ниже базовой цены по бюджетному правилу, то значит Минфин должен будет продать из ФНБ валюты (золота) примерно на 0,8 трлн руб.
Как бы там ни было, но фундаментальная основа курса рубля — это прежде всего стоимость нефти. Но в апреле корреляции между ними мы не видели. Почему? Дело в том, что существует временная задержка между изменениями цен на нефть и их влиянием на счет текущих операций (СТО) страны. Это связано с тем, что экспортные поставки чаще всего осуществляются по контрактам, заключенным заранее и экспортерам нужно несколько недель для доставки нефти по морю для потребителя. По этой причине резкие изменения цен на нефть на спотовом рынке с некоторой задержкой отражаются в экспортной выручке. Обычно она занимает 1−3 месяца. Плюс к этому на динамику счета текущих операций (СТО) России оказывают влияние не только торговля нефтью, но и другими товарами и услугами. Эти эффекты могут влиять на СТО с разной интенсивностью.
Исходя из этой логики, в марте мы видели эффект высоких объемов экспорта и СТО от того роста цен на нефть, который был в январе-феврале, когда ценник Brent подскочил до $80/барр. Однако к началу лета СТО должен уменьшиться, поскольку в первой половине апреля мы видели Brent в районе $60/барр. Поскольку в 2025 году от мировой экономики многие ждут снижения темпов роста, цены на нефть, видимо, надолго останутся на более низких уровнях по сравнению с теми, которые мы видели в 2024 г. Поэтому мы ожидаем, что к концу 2025 году курс доллара вполне может восстановиться в район 100 ₽, что будет обоснованным уровнем при стоимости нефти $65−70/барр.
Ожидается, что на этой неделе в Лондоне должна состояться встреча делегаций США, Украины и ее европейских партнеров, на которой будут уже окончательно согласованы условия перемирия. Если прогресса по установлению мира здесь мы не увидим (высокая вероятность), то российский рынок акций может отреагировать на это негативом, а рубль ослабнет.
Аналитики, опрошенные ЦБ в период с
На заседании 25 апреля Банк России наиболее вероятно сохранит ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых. Так считает большинство аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний, опрошенных на днях РБК. Сценарий с сохранением ставки ЦБ прогнозируют 26 из 30 участников опроса. По мнению еще 4-х аналитиков, все факторы указывают на то, что регулятору необходимо перейти к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) уже в апреле.
На ближайшую неделю мы ждем сохранения относительной стабильности по курсу рубля. Наш прогноз по валютам до конца месяца: по доллару мы ждем торгов в диапазоне 81−85 ₽ По евро: 91−96 ₽ По юаню: 11,0−11,6 ₽
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.