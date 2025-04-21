WSJ: Уиткофф может приехать в Россию после переговоров в Лондоне

На прошлой встрече в Париже 17 апреля, как пишет WSJ, США передали Киеву конфиденциальный документ с «контурами прочного мира на Украине», позже его обсудили с европейскими партнерами. В Госдепе подтвердили, что российскую сторону проинформировали о предложениях. Теперь Вашингтон ждет ответа от Украины, который должен поступить в ходе лондонских переговоров. Если позиции сторон совпадут, инициативы могут быть направлены Москве.