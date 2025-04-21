Стало известно, что ждет россиян с возвращением западных брендов

«Цены резко не изменятся. Рынок повседневных товаров регулируется не брендами, а доходами населения. Условный средний класс с зарплатой 72−75 тыс. рублей тратит половину на жилье. Возможностей тратить больше на продукты или одежду почти нет. Китай уже задает нижнюю ценовую планку — и даже при возвращении европейских брендов стоимость товаров почти не снизится. Товары люкс-сегмента останутся дорогими. Привычки обеспеченных людей не изменились: брендовая сумка, смартфон, автомобиль — все это сохранилось. Для них возвращение брендов — просто снижение барьеров», — считает Пищальников.