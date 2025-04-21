Стало известно, что ждет россиян с возвращением западных брендов

Даже после возвращения в Россию зарубежных марок товары категории «Люкс» останутся дорогими. Подешеветь на 30%-40% могут отдельные позиции, например, хамоны или сыры. Но их и сейчас ввозят через параллельный импорт, рассказал «Газете.Ru» вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.
«Цены резко не изменятся. Рынок повседневных товаров регулируется не брендами, а доходами населения. Условный средний класс с зарплатой 72−75 тыс. рублей тратит половину на жилье. Возможностей тратить больше на продукты или одежду почти нет. Китай уже задает нижнюю ценовую планку — и даже при возвращении европейских брендов стоимость товаров почти не снизится. Товары люкс-сегмента останутся дорогими. Привычки обеспеченных людей не изменились: брендовая сумка, смартфон, автомобиль — все это сохранилось. Для них возвращение брендов — просто снижение барьеров», — считает Пищальников.
По его мнению, средний класс, привыкший к Zara, Bershka или Coca-Cola, получит шанс выйти на привычный уровень потребления. Российские бренды, которые заняли эти ниши, подорожали или стали восприниматься как «псевдопремиум». Пищальников считает, что возвращение сильных глобальных игроков подтолкнет покупателей обратно к знакомым брендам.
По мнению эксперта, конкуренция может усилиться. Он пояснил, что ассортимент товаров из Китая продолжит расширяться, западных — вернет долю рынка, бренды российского производства рискуют оказаться между двух огней. Как отметил Пищальников, особенно непросто придется компаниям, которые не смогли предложить конкурентное качество. Возможно, часть из них будет вынуждена уйти с рынка.
Эксперт допустил, что российским компаниям, чтобы выиграть в конкурентной борьбе, придется изменить подход к работе. И начать не с корректировки цен, а с оптимазиции процессов, устранения потерь и вовлечения сотрудников.
Пищальников считает, что на фоне политических и экономических факторов отдельные бренды могут вернуться в Россию уже в текущем году.
«В частности, пошлины, вводимые США, могут стимулировать компании активнее осваивать альтернативные рынки, включая Россию. Американский бизнес традиционно действует прагматично: “Ничего личного — только бизнес”. На фоне ослабления позиций европейских и китайских конкурентов интерес США к российскому рынку, вероятно, будет расти. В 2026 году и далее можно ожидать более системного и напористого возвращения западных игроков», — подытожил Пищальников.
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