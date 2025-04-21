СМИ: популярность туров одну из стран взлетела на 1000%

Как отмечает издание, доля КНР среди всех направлений компании составляет сейчас 10,5%. Лидирующую позицию при этом занимает Турция с показателем 25,7% от общего числа заявок.
«Объем бронирований на предстоящий летний сезон вырос практически вдвое — на 95%. В топ-5 популярных направлений Турция, на нее приходится 25,7% от общего числа заявок, ОАЭ с долей 17,6%, Китай с долей 10,5%, Мальдивы (7,1%) и Абхазия 4,7%. При этом спрос на туры в КНР по сравнению с прошлым годом вырос на 1148%», — отметили в «Русском Экспрессе».
Согласно данным туроператора, интерес к путевкам на Мальдивы увеличился на 95%, в ОАЭ — на 93%, в Турцию — на 65%, а в Абхазию — на 78%.
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