Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: популярность туров одну из стран взлетела на 1000%

Китай занимает одну из лидирующих позиций среди зарубежных направлений, которые российские туристы выбирают для летнего отдыха, спрос на туры вырос на 1148%, сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные туроператора «Русский экспресс».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Как отмечает издание, доля КНР среди всех направлений компании составляет сейчас 10,5%. Лидирующую позицию при этом занимает Турция с показателем 25,7% от общего числа заявок.

«Объем бронирований на предстоящий летний сезон вырос практически вдвое — на 95%. В топ-5 популярных направлений Турция, на нее приходится 25,7% от общего числа заявок, ОАЭ с долей 17,6%, Китай с долей 10,5%, Мальдивы (7,1%) и Абхазия 4,7%. При этом спрос на туры в КНР по сравнению с прошлым годом вырос на 1148%», — отметили в «Русском Экспрессе».

Согласно данным туроператора, интерес к путевкам на Мальдивы увеличился на 95%, в ОАЭ — на 93%, в Турцию — на 65%, а в Абхазию — на 78%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».