СМИ: популярность туров одну из стран взлетела на 1000%

«Объем бронирований на предстоящий летний сезон вырос практически вдвое — на 95%. В топ-5 популярных направлений Турция, на нее приходится 25,7% от общего числа заявок, ОАЭ с долей 17,6%, Китай с долей 10,5%, Мальдивы (7,1%) и Абхазия 4,7%. При этом спрос на туры в КНР по сравнению с прошлым годом вырос на 1148%», — отметили в «Русском Экспрессе».