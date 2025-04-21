Ремонт отделений «Почты России» может закончиться в 2253 году

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Программа ремонта почтовых отделений «Почты России» при текущем объеме финансирования в 500 млн рублей в год, вероятно, закончится через 228 лет, в 2253 году, следует из доклада замгендиректора госкомпании Захара Грузнова, представленного в Совете Федерации.
«При сохранении темпов финансирования на уровне 0,5 млрд рублей в год завершение президентской программы ремонтов возможно через 228 лет, в 2253 году», — говорится в докладе.
Программа ремонта началась в 2022 году, за тот год модернизировали 1,195 тыс. отделений за 5 млрд рублей. В 2023 году было отремонтировано 1,282 тыс. объекта, на что было выделено 7,3 млрд рублей. В прошедшем году удалось отремонтировать 773 отделения за 4,2 млрд рублей. В текущем году предусмотрен ремонт 105 отделений за 500 млн рублей. За оставшийся период (2025−2030 годы) остаются 21,805 тыс. отделений почтовой связи, которым необходима реновация.
«Сейчас на этом этапе сбавить темпы — это значит точно, что мы к 2030 году поставленную задачу можем не выполнить. Важно сохранить тот темп, который был в начале задан», — отметил Грузнов.