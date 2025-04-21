Ремонт отделений «Почты России» может закончиться в 2253 году

Программа ремонта началась в 2022 году, за тот год модернизировали 1,195 тыс. отделений за 5 млрд рублей. В 2023 году было отремонтировано 1,282 тыс. объекта, на что было выделено 7,3 млрд рублей. В прошедшем году удалось отремонтировать 773 отделения за 4,2 млрд рублей. В текущем году предусмотрен ремонт 105 отделений за 500 млн рублей. За оставшийся период (2025−2030 годы) остаются 21,805 тыс. отделений почтовой связи, которым необходима реновация.