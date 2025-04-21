Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России расширили механизм «мокрого» лизинга для авиакомпаний

«Мокрый» лизинг для российских авиакомпаний расширят на внешние рынки. Такой закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал президент России Владимир Путин.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Отмечается, что закон позволит авиакомпаниям арендовать друг у друга самолеты вместе с экипажем. Ранее этот механизм позволял брать в аренду самолеты с персоналом только у отечественных компаний.

Ограничения также распространялись на рейсы, в которых можно было задействовать приглашенных специалистов и арендованную технику: они имели возможность участвовать только во внутренних перелетах.

Согласно документу, российские компании смогут заключать лизинговые договоры с иностранными авиаперевозчиками. Это позволит арендованным самолетам и их экипажам участвовать в международных рейсах.

Подчеркивается, что закон вступает в силу со дня официального опубликования.