В России расширили механизм «мокрого» лизинга для авиакомпаний

Отмечается, что закон позволит авиакомпаниям арендовать друг у друга самолеты вместе с экипажем. Ранее этот механизм позволял брать в аренду самолеты с персоналом только у отечественных компаний.
Ограничения также распространялись на рейсы, в которых можно было задействовать приглашенных специалистов и арендованную технику: они имели возможность участвовать только во внутренних перелетах.
Согласно документу, российские компании смогут заключать лизинговые договоры с иностранными авиаперевозчиками. Это позволит арендованным самолетам и их экипажам участвовать в международных рейсах.
Подчеркивается, что закон вступает в силу со дня официального опубликования.