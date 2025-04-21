Главные события финансовых рынков 21 — 27 апреля

Мировая экономика
Волатильность на мировых финансовых рынках постепенно снижается, однако стабильность остаётся хрупкой. Инвесторы внимательно следят за любыми новостями о торговых пошлинах США и ответных мерах со стороны других стран.
Особое внимание приковано к переговорам между США и Китаем. Если диалог будет развиваться в конструктивном ключе, это может привести к росту западных и восточных фондовых индексов. В противном случае рынки по всему миру могут вновь уйти в минус.
Пока что большинство стран стараются разрешить споры путём переговоров, и даже Китай демонстрирует готовность к компромиссу.
На этой неделе индекс S&P 500, по прогнозам, будет колебаться в диапазоне 5 100−5 460 пунктов.
Экономика России
На неделе Банк России примет решение по ключевой ставке. По прогнозам аналитиков Market Power, она останется на уровне 21%.
Снижение ставки, по мнению экспертов, начнётся не ранее июня-июля — регулятор неоднократно подчёркивал, что готов к смягчению политики только при устойчивом замедлении инфляции. А на прошлой неделе инфляционные ожидания россиян вновь выросли.
Тем не менее большинство аналитиков считают, что летом снижение ставки неизбежно. Вслед за этим начнут снижаться доходности по банковским вкладам. Поэтому сейчас может быть удачный момент для открытия депозита или покупки корпоративных облигаций с фиксированным купоном.
Также на неделе Росстат представит оценку промышленного производства за март и финансовые результаты компаний за январь-февраль 2025 года.
Нефть
Из-за торговых напряжённостей и вероятного замедления глобального роста аналитики Market Power пересмотрели прогноз по нефти: теперь они ожидают, что средняя цена Brent в четвёртом квартале опустится до $57 за баррель.
В целом по году средняя цена нефти Brent составит около $65 за баррель.
В ближайшие дни котировки Brent, как ожидается, будут колебаться в диапазоне $63,8−72,2 за баррель.
Рубль
Существенных геополитических изменений в ближайшее время не предвидится: конфликт на Украине продолжается, но ведутся переговоры, что оказывает некоторую поддержку рублю.
Тем не менее аналитики MP ожидают постепенного ослабления рубля к доллару — с ₽85 во втором квартале до ₽94 в четвёртом. Причины — снижение цен на сырьё, замедление экспорта и, как следствие, падение валютной выручки.
Дополнительное давление окажет рост спроса на валюту: со второго квартала начнутся закупки импорта и сезон отпусков. А в дальнейшем — ожидаемое снижение ключевой ставки.
Прогноз на текущую неделю: рубль останется стабильным в диапазоне ₽78,6−83,7 за доллар.
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