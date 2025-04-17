Россиянам рассказали, кто может не платить за капремонт

«Собственники могут быть освобождены от взносов, если определенные виды работ, входящие в перечень капитального ремонта, были выполнены в доме без привлечения средств из общего фонда. Люди старше 80 лет полностью освобождаются от уплаты за капремонт, а лицам, достигшим 70-летнего возраста, предоставляется скидка 50%», — объяснил Бондарь.