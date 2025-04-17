Россиянам рассказали, кто может не платить за капремонт

По его словам, собственники квартир старше 70 лет могут рассчитывать на 50% скидки на уплату этого взноса.
«Собственники могут быть освобождены от взносов, если определенные виды работ, входящие в перечень капитального ремонта, были выполнены в доме без привлечения средств из общего фонда. Люди старше 80 лет полностью освобождаются от уплаты за капремонт, а лицам, достигшим 70-летнего возраста, предоставляется скидка 50%», — объяснил Бондарь.
Эксперт добавил, что указанные льготы предоставляются также другим категориям граждан. Среди них неработающие пенсионеры, инвалиды I и II групп, участники Великой Отечественной войны и обладатели государственных наград. При этом, по словам Бондаря, список лиц, имеющих право на льготы, утверждается на региональном уровне.
«Отдельного внимания заслуживают различные категории льготников. К ним относятся неработающие пенсионеры, лица с инвалидностью первой и второй групп, семьи с доходом ниже прожиточного минимума, участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей. Однако конкретный перечень льготников может различаться в зависимости от региона», — резюмировал Бондарь.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».