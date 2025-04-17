Россиянам напомнили о финансовом празднике 17 апреля

Сегодня деньги выступают измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающимся. Свои деньги — валюта — есть у каждого государства мира, и их тоже можно обменивать между собой по определенной стоимости. Без денег невозможна, в том числе, торговля. Но так было не всегда.