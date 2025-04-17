Эксперт рассказала, как изменятся цены на бензин с 1 мая 2025 года

В России, в отличие от других стран, стоимость топлива привязана к инфляционным и налоговым показателям. Так, две трети от стоимости бензина и дизеля, по сути, составляют налоговые отчисления нефтяников.
Она напомнила, что топливные компании зарабатывают на поставках не на внутренние рынки, а на внешние, так как высокие акцизы делают экспорт более выгодным. Однако на фоне санкций и недавнего укрепления рубля доходы у нефтяников снизились.
«В результате и оптовые, и розничные цены на топливо растут. Кроме того, топливные компании столкнулись с дополнительными убытками, закупив значительные объемы зимнего топлива, которые оказались невостребованными из-за аномально теплой погоды и теперь занимают место на складах, снижая маржинальность топливного бизнеса», — рассказала Юлия Тулупникова.
Она добавила, что к факторам, провоцирующим рост цен на топливо, относится введение новых акцизов с 1 января — они уже учтены в цене каждого литра бензина.
Свою роль, по словам эксперта, играют и пошлины президента США Дональда Трампа. «На фоне начала торговых войн США и экономической неопределенности российские нефтяники пытаются снизить риски и, подняв цены, заработать сегодня. Торговые войны повышают инфляционные ожидания, поэтому растут и цены», — пояснила экономист.
По словам Юлии Тулупниковой, в этом году также ожидается рост темпов инфляции как минимум за счет такого фактора, как индексация единого коммунального платежа почти на 12%.
«Если все продолжит идти по прошлогоднему сценарию, то к концу 2025 года цены на заправках могут вырасти примерно на 10%. За весенний сезон можно ожидать роста стоимости всех видов топлива на 1 рубль, а к лету топливо может уже подорожать на 2 рубля за литр», — заключила она.
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