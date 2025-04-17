Эксперт рассказала, как изменятся цены на бензин с 1 мая 2025 года

«Если все продолжит идти по прошлогоднему сценарию, то к концу 2025 года цены на заправках могут вырасти примерно на 10%. За весенний сезон можно ожидать роста стоимости всех видов топлива на 1 рубль, а к лету топливо может уже подорожать на 2 рубля за литр», — заключила она.