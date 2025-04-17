IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России

Документ зарегистрировала Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Правообладателем знака значится компания Интер ИКЕА Системс, зарегистрированная в городе Делфт, Нидерланды. Заявка была подана ещё в 2023 году, но одобрена только сейчас.
Дата истечения срока действия исключительного права: 28.07.2033.
В заявке на регистрацию товарного знака значится 18 подвидов товаров и услуг, от лакокрасочных изделий, торговли рассадой и мебелью, до сборки мебели и организации точке общественного питания.
Напомним, что компания Ikea приостановила свою работу в России в марте 2022 года, а чуть позже — в июне — начала искать новых владельцев для своих фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.
Новым владельцем крупнейшей производственной площадки шведской компании в России — «Икеа-индастри Новгород» — стала компания «Слотекс» в ноябре прошлого 2024 года.