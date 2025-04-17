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FT: Китай хочет перезагрузить отношения с ЕС из-за Трампа

Китайские власти стремятся укрепить экономическое сотрудничество с Евросоюзом. Так Пекин сможет компенсировать потери от торгового конфликта с США и переориентировать экспортные потоки, пишет газета Financial Times.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как отмечает издание, КНР направила торговые делегации в европейские столицы, включая Стокгольм, Будапешт и Лондон, а китайские производители активизировали поиск покупателей в Европе.

Кроме того, напоминает газета, Китай и Испания ранее заключили ряд соглашений о взаимодействии в торгово-экономической, образовательной и научно-технической сферах. Церемония подписания состоялась в Пекине в присутствии премьера Госсовета КНР Ли Цяна и председателя испанского правительства Педро Санчеса.

Также Пекин и Мадрид опубликовали совместный план действий по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства на 2025−2028 годы.

«Пришло время Китаю и Европе начать все с начала. Торговая встряска, вызванная Трампом, дает нам возможность переосмыслить наши торговые отношения — Китаю следует больше экспортировать в Европу и больше из нее же импортировать», — сказал в беседе с FT Чжан Яньшэн, старший научный сотрудник Китайской академии макроэкономических исследований.

Однако, добавляет издание, отношения Евросоюза и Китая осложнены структурным торговым дисбалансом, ограниченным доступом европейских компаний к китайскому рынку, а также политическими разногласиями.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о плане ввести пошлины против 185 стран и территорий, включая ЕС. При этом 9 апреля он «поставил тарифы на паузу». Для ЕС сейчас действуют базовые пошлины в 10%.

Против Китая американский лидер ввел пошлины в размере 145%. В ответ Пекин наложил тарифы на импорт американской продукции в размере 125%.