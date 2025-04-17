FT: Китай хочет перезагрузить отношения с ЕС из-за Трампа

«Пришло время Китаю и Европе начать все с начала. Торговая встряска, вызванная Трампом, дает нам возможность переосмыслить наши торговые отношения — Китаю следует больше экспортировать в Европу и больше из нее же импортировать», — сказал в беседе с FT Чжан Яньшэн, старший научный сотрудник Китайской академии макроэкономических исследований.