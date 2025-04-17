Трамп вызвал новый кризис: как пошлины перекроят мировой алмазный рынок

Новый Антверпен
Повышение тарифных пошлин на 10% вынуждают поставщиков алмазов искать альтернативные рынки, что приводит к перераспределению потоков торговли, сказала Залина Казова, кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС.
По ее мнению, значительные объемы перенаправляются в регионы с менее жестким регулированием, где уже сформированы развитые инфраструктуры для обработки и торговли драгоценными камнями.
Андрей Петров, директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций», пояснил, что часть объема могут перенаправить на альтернативные рынки: Китая, Индии и Дубая.
«Полная замена Антверпена маловероятна. 500-летняя история алмазного рынка вряд ли быстро куда-то уйдет. Но Дубай имеет все шансы взять большой кусок на себя», — отметил он.
Специалист пояснил, что налоги в ближневосточном городе более низкие, логистика — проще, а также действует свободная экономическая зона.
Индия, подчеркнул Андрей Петров, сильна в огранке, но в рамках других сильных качеств для продавцов она пока отстает.
Залина Казова также сделала ставку на Индию и Дубай.
«Можно ожидать, что указанные регионы постепенно занимают позиции традиционного Антверпена, обеспечивая поставщикам альтернативные логистические и рыночные возможности», — отметила она.
Переезд на Ближний Восток
Введение Вашингтоном дополнительных пошлин также ударило по сертификации алмазов. Дело в том, что крупнейшее в мире сертификационное агентство, Геммологический институт Америки, находится в Калифорнии. А из-за тарифов процесс ввоза и вывоза бриллиантов для оценки оказался под угрозой.
В этих условиях, подчеркнула Залина Казова, перенос центра сертификации алмазов из США в Дубай становится реальной перспективой — участники рынка стремятся минимизировать влияние санкционных мер.
Кроме того, отметила эксперт, Дубай активно развивает инфраструктуру для финансовых и торговых операций с драгоценными камнями, что способствует его статусу как международного центра сертификации.
Такая смена центровых функций может усилить влияние Ближнего Востока на мировую цепочку поставок и стать инструментом в борьбе за конкурентные преимущества в условиях глобальных торговых ограничений. В результате, пошлины, инициированные США, могут привести к радикальному перераспределению контроля над рынком бриллиантов в пользу регионов с более гибкими регуляторными условиями.
Алмазы и Россия
Текущая ситуация с ограничением поставок окажет на Россию двойственное влияние.
«Краткосрочно, кризис — это негатив для российских алмазов. Но с долгосрочной точки зрения, рост рынка в дружественных юрисдикциях будет позитивом», — отметил Андрей Петров.
Как пояснила Зарина Казова, с одной стороны, снижение доступа к ключевым рынкам может негативно сказаться на объемах экспорта и доходах производителей.
Но с другой, перестройка рынка может создать условия для переориентации на новые рынки и укрепления связей с партнерами из регионов, не поддерживающих санкционную политику.
«Таким образом, в долгосрочной перспективе российские бриллианты могут получить определенные преимущества за счет изменения баланса сил на мировом рынке, однако процесс адаптации будет сопряжен с существенными вызовами и временными потерями», — заключила она.
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