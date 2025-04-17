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Трамп вызвал новый кризис: как пошлины перекроят мировой алмазный рынок

Пошлины президента США Дональда Трампа привели к кризису в алмазной отрасли. Как сообщала газета Financial Times, поставки этого товара через ключевой транспортный узел — бельгийский город-порт Антверпен — сократились на 85%. О том, как торговая война перекроит мировой рынок бриллиантов — в материале Финансов Mail.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Новый Антверпен

Антверпен с XVI века является центром продажи предметов роскоши, в том числе бриллиантов. Сегодня в старинном Алмазном районе в центре города работают тысячи продавцов, гранильщиков и полировщиков алмазов.

Повышение тарифных пошлин на 10% вынуждают поставщиков алмазов искать альтернативные рынки, что приводит к перераспределению потоков торговли, сказала Залина Казова, кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС.

По ее мнению, значительные объемы перенаправляются в регионы с менее жестким регулированием, где уже сформированы развитые инфраструктуры для обработки и торговли драгоценными камнями.

Андрей Петров, директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций», пояснил, что часть объема могут перенаправить на альтернативные рынки: Китая, Индии и Дубая.

«Полная замена Антверпена маловероятна. 500-летняя история алмазного рынка вряд ли быстро куда-то уйдет. Но Дубай имеет все шансы взять большой кусок на себя», — отметил он.

Специалист пояснил, что налоги в ближневосточном городе более низкие, логистика — проще, а также действует свободная экономическая зона.

Индия, подчеркнул Андрей Петров, сильна в огранке, но в рамках других сильных качеств для продавцов она пока отстает.

Залина Казова также сделала ставку на Индию и Дубай.

«Можно ожидать, что указанные регионы постепенно занимают позиции традиционного Антверпена, обеспечивая поставщикам альтернативные логистические и рыночные возможности», — отметила она.

Переезд на Ближний Восток

Введение Вашингтоном дополнительных пошлин также ударило по сертификации алмазов. Дело в том, что крупнейшее в мире сертификационное агентство, Геммологический институт Америки, находится в Калифорнии. А из-за тарифов процесс ввоза и вывоза бриллиантов для оценки оказался под угрозой.

В этих условиях, подчеркнула Залина Казова, перенос центра сертификации алмазов из США в Дубай становится реальной перспективой — участники рынка стремятся минимизировать влияние санкционных мер.

Кроме того, отметила эксперт, Дубай активно развивает инфраструктуру для финансовых и торговых операций с драгоценными камнями, что способствует его статусу как международного центра сертификации.

Такая смена центровых функций может усилить влияние Ближнего Востока на мировую цепочку поставок и стать инструментом в борьбе за конкурентные преимущества в условиях глобальных торговых ограничений. В результате, пошлины, инициированные США, могут привести к радикальному перераспределению контроля над рынком бриллиантов в пользу регионов с более гибкими регуляторными условиями.

Залина Казова
кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС

Алмазы и Россия

Текущая ситуация с ограничением поставок окажет на Россию двойственное влияние.

«Краткосрочно, кризис — это негатив для российских алмазов. Но с долгосрочной точки зрения, рост рынка в дружественных юрисдикциях будет позитивом», — отметил Андрей Петров.

Как пояснила Зарина Казова, с одной стороны, снижение доступа к ключевым рынкам может негативно сказаться на объемах экспорта и доходах производителей.

Но с другой, перестройка рынка может создать условия для переориентации на новые рынки и укрепления связей с партнерами из регионов, не поддерживающих санкционную политику.

«Таким образом, в долгосрочной перспективе российские бриллианты могут получить определенные преимущества за счет изменения баланса сил на мировом рынке, однако процесс адаптации будет сопряжен с существенными вызовами и временными потерями», — заключила она.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».