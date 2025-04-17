Трамп вызвал новый кризис: как пошлины перекроят мировой алмазный рынок

Такая смена центровых функций может усилить влияние Ближнего Востока на мировую цепочку поставок и стать инструментом в борьбе за конкурентные преимущества в условиях глобальных торговых ограничений. В результате, пошлины, инициированные США, могут привести к радикальному перераспределению контроля над рынком бриллиантов в пользу регионов с более гибкими регуляторными условиями.