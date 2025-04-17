ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов

«В своих дистанционных каналах банки предлагают гражданам получить заемные средства, но при этом не информируют, какой именно договор будет заключен и с кем — с банком или его дочерней микрофинансовой организацией. Эти сведения либо вообще не предоставляются потребителю, либо доводятся недостаточно четко», — сказано в публикации.