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ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов

Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

«В своих дистанционных каналах банки предлагают гражданам получить заемные средства, но при этом не информируют, какой именно договор будет заключен и с кем — с банком или его дочерней микрофинансовой организацией. Эти сведения либо вообще не предоставляются потребителю, либо доводятся недостаточно четко», — сказано в публикации.

В результате, отмечает регулятор, клиенты могут не понимать, какой именно продукт они оформили и на каких условиях.

Кроме того, ЦБ подчеркнул, что банки фактически подменяют выбор человека, что подрывает доверие к финансовому рынку.

Банк России обнаружил такие практики в шести кредитных организациях, две из которых — системно значимые. Регулятор также направил банкам требование в единый для всех срок изменить подходы к информированию.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».