Bloomberg: западные компании не устраивают условия возвращения в Россию

Президент РФ Владимир Путин в марте поручил разработать программу возвращения иностранных компаний и уточнил, что они не должны выкупать свой бизнес по «бросовой цене». По словам двух неназванных правительственных чиновников, предложения Минфина включают требование к иностранным компаниям локализовать часть производства и согласиться на передачу технологий для повышения производительности. Они добавили, что российскому бизнесу будет предоставлено право голоса в вопросе возвращения компаний в определенные секторы рынка.