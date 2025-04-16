WSJ: Трамп планирует убедить более 70 стран изолировать экономику КНР

Как сообщает издание, чиновники США уже поднимали эту идею на ранних переговорах с некоторыми странами. Сам Дональд Трамп намекнул на стратегию в разговоре с Fox News о Панамском канале. Тогда он заявил, что рассмотрит возможность заставить страны «выбирать между США и Китаем» в ответ на вопрос о решении Панамы не возобновлять свою роль в инициативе КНР «Один пояс, один путь».