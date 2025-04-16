Telegraph: Британия близка к соглашению о продовольствии с ЕС

По сведениям издания, новое партнерство Лондона и Брюсселя может быть оформлено уже в мае. Однако, как отмечается в статье, эта договоренность может создать заслоны для доступа на британский рынок некоторых американских товаров, что затруднит заключение соглашения о свободной торговле с США. С момента референдума о Brexit, проведенного в 2016 году, сделка с Вашингтоном называется самым главным, но пока недостижимым призом от выхода из состава ЕС.