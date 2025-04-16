Telegraph: Британия близка к соглашению о продовольствии с ЕС

По сведениям издания, новое партнерство Лондона и Брюсселя может быть оформлено уже в мае. Однако, как отмечается в статье, эта договоренность может создать заслоны для доступа на британский рынок некоторых американских товаров, что затруднит заключение соглашения о свободной торговле с США. С момента референдума о Brexit, проведенного в 2016 году, сделка с Вашингтоном называется самым главным, но пока недостижимым призом от выхода из состава ЕС.
Бывший главный переговорщик британского правительства по Brexit Дэвид Фрост предупредил, что «одно из главных требований американцев — это доступ к рынку продуктов питания и сельского хозяйства» Соединенного Королевства.
«Мы, по сути, откажемся от возможности самостоятельно устанавливать правила и при этом не получим никакой реальной выгоды. Между тем, это затруднит заключение соглашений о свободной торговле с теми странами, с которыми у нас их пока нет, прежде всего с США», — приводит слова Фроста газета.
Лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж раскритиковал подобное сближение с Брюсселем. «Это очень, очень глупый шаг в стремительно меняющемся мире. Я считаю приоритетом сохранение свободы действий. В долгосрочной перспективе с финансовой точки зрения США гораздо более важная цель», — заявил он. Планы лейбористского правительства премьер-министра Кира Стармера подвергли критике и в оппозиционной Консервативной партии. Там выступили за торговое соглашение с «одной из крупнейших экономик мира, а не заигрывание с Брюсселем».
В канцелярии британского премьера комментария The Daily Telegraph не предоставили.