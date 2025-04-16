Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист спрогнозировал снижение цен на бананы и кофе

Укрепление рубля может вызвать снижение цен на такие товары, как бананы, ананасы, кофе и шоколад в России, однако остается неясным, примут ли предприниматели решение опустить цены, сообщил aif.ru директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что «рубль стал самой доходной валютой мира» на фоне торговых войн, инициированных президентом США Дональдом Трампом. С начала 2025 года курс рубля на внебиржевом рынке вырос по отношению к доллару на 38%.

«Чем ниже доллар и выше рубль, тем дешевле стоят импортные товары и услуги. У среднего россиянина в корзине потребления примерно 30−35% составляет импорт: бананы, ананасы, киви, кофе, конфеты и так далее. Импортная продукция должна падать в цене, если падает доллар. Но насколько наши предприниматели будут готовы снижать цены, несмотря на то, что товар они будут покупать дешевле? Теоретически, продукты должны падать в цене», — отметил Остапкович.

Однако экономист подчеркнул, что значительное снижение цен на продукты в России при укреплении рубля бывает нечасто.

«У нас все хорошо растет, но когда становится вопрос о том, чтобы падать, наступает так называемый эффект храповика. Есть такой агрегат в механике, называется храповик. Он не дает колесам прокручиваться назад. То есть вперед колеса крутятся, а храповик не дает им крутиться назад. То есть очень редко случается, чтобы у нас снижались капитально цены. Могут упасть на какие-то доли процентов», — резюмировал экономист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».