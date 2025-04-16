Экономист спрогнозировал снижение цен на бананы и кофе

«У нас все хорошо растет, но когда становится вопрос о том, чтобы падать, наступает так называемый эффект храповика. Есть такой агрегат в механике, называется храповик. Он не дает колесам прокручиваться назад. То есть вперед колеса крутятся, а храповик не дает им крутиться назад. То есть очень редко случается, чтобы у нас снижались капитально цены. Могут упасть на какие-то доли процентов», — резюмировал экономист.