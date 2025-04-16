Экономист спрогнозировал снижение цен на бананы и кофе

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что «рубль стал самой доходной валютой мира» на фоне торговых войн, инициированных президентом США Дональдом Трампом. С начала 2025 года курс рубля на внебиржевом рынке вырос по отношению к доллару на 38%.
«Чем ниже доллар и выше рубль, тем дешевле стоят импортные товары и услуги. У среднего россиянина в корзине потребления примерно 30−35% составляет импорт: бананы, ананасы, киви, кофе, конфеты и так далее. Импортная продукция должна падать в цене, если падает доллар. Но насколько наши предприниматели будут готовы снижать цены, несмотря на то, что товар они будут покупать дешевле? Теоретически, продукты должны падать в цене», — отметил Остапкович.
Однако экономист подчеркнул, что значительное снижение цен на продукты в России при укреплении рубля бывает нечасто.
«У нас все хорошо растет, но когда становится вопрос о том, чтобы падать, наступает так называемый эффект храповика. Есть такой агрегат в механике, называется храповик. Он не дает колесам прокручиваться назад. То есть вперед колеса крутятся, а храповик не дает им крутиться назад. То есть очень редко случается, чтобы у нас снижались капитально цены. Могут упасть на какие-то доли процентов», — резюмировал экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».