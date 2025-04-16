СМИ: Италия добивается ухода UniCredit из России

UniCredit, который уже столкнулся с требованиями Европейского центрального банка сократить свою деятельность в России, не сразу ответил на запрос Reuters о комментарии.
Ожидается, что правительство также попросит UniCredit поддерживать стабильную ставку между кредитами и депозитами и продолжать текущие операции по финансированию проектов, говорится в статье.
Il Messaggero и La Repubblica сообщили, что правительство может дать условное разрешение на слияние на заседании кабинета министров в пятницу.
Правительство Италии рассматривает предложенную сделку в соответствии с так называемыми «золотыми правилами», позволяющими блокировать или устанавливать условия для корпоративных поглощений в стратегических отраслях, таких как энергетика, телекоммуникации и банковское дело.
Ранее в этом месяце агентство Reuters сообщило, что правительство склоняется к тому, чтобы дать условное разрешение на операцию Unicredit-Banco BPM, и ожидается, что решение будет принято к концу апреля.