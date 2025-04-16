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СМИ: Италия добивается ухода UniCredit из России

Правительство Италии, вероятно, на этой неделе выдвинет условия для предложенного UniCredit поглощения более мелкого конкурента Banco. Одним из главных условий будет требование покинуть Россию «как можно скорее», сообщает Reuters со ссылкой на итальянские издания.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: UniCredit
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

UniCredit, который уже столкнулся с требованиями Европейского центрального банка сократить свою деятельность в России, не сразу ответил на запрос Reuters о комментарии.

Ожидается, что правительство также попросит UniCredit поддерживать стабильную ставку между кредитами и депозитами и продолжать текущие операции по финансированию проектов, говорится в статье.

Il Messaggero и La Repubblica сообщили, что правительство может дать условное разрешение на слияние на заседании кабинета министров в пятницу.

Правительство Италии рассматривает предложенную сделку в соответствии с так называемыми «золотыми правилами», позволяющими блокировать или устанавливать условия для корпоративных поглощений в стратегических отраслях, таких как энергетика, телекоммуникации и банковское дело.

Ранее в этом месяце агентство Reuters сообщило, что правительство склоняется к тому, чтобы дать условное разрешение на операцию Unicredit-Banco BPM, и ожидается, что решение будет принято к концу апреля.