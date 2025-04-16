Reuters: власти Китая продают биткоины

Участники отрасли, представители судебных органов и другие ответственные лица на фоне этих процессов обсуждают, какие изменения необходимы в правилах, чтобы привести в порядок процесс обращения с изъятыми криптовалютами.



По мнению участников обсуждений, за подобными сделками нужен более тщательный надзор, поскольку их число и суммы только растут. Представители отрасли отмечают, что согласие по поводу необходимости юридически признать криптовалюты активами и определить единую процедуру распоряжения изъятыми цифровыми монетами после нескольких открытых обсуждений уже почти достигнуто.



В 2025 году обострение дискуссий произошло из-за роста числа связанных с криптовалютами уголовных дел в КНР. Их тематика обширна — начиная с интернет-мошенничества, заканчивая незаконными азартными играми и отмыванием денег. По официальным данным, которыми делится издание, сумма конфискованных властями КНР криптовалют составила 378 млрд юаней ($52,9 млрд) в 2023 году. Таким образом, рост составил 65% за пять лет. Согласно данным прокуратуры, в 2024 году свыше 3 тысяч человек стали ответчиками по судебным искам, связанным с отмыванием денег через криптовалюты.



Юрист-консультант, услугами которого пользуются местные власти, сообщил, что в отдельных городах конфискованные криптовалюты стали основным источником дохода для бюджетов на местах. Он отметил, что в настоящее время отсутствуют какие-либо нормы, регулирующие работу частных компаний, оказывающих содействие местным властям в продаже криптовалют, и подчеркнул, что ситуация требует перемен.