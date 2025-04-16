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Правительство завершает подготовку нового нацпроекта

Подготовка нового национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики» завершается, об этом заявили в пресс-службе правительства. Так, по итогам стратегической сессии, посвященной нацпроекту, премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail

«Глава правительства поручил проработать целесообразность подготовки программного документа — стратегии, доктрины или концепции развития биоэкономики. Этой работой займутся Минпромторг, Минсельхоз, Минприроды, Минздрав, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпросвещения и Минэнерго. Она должна быть завершена к 20 мая 2025 года», — говорится в сообщении.

В структуру нацпроекта войдут три базовых федеральных проекта: «Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики», «Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики», «Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики».

Кроме того, говрится в поручении, Минобрнауки, Минпромторгу и Минсельхозу необходимо сформировать перечень вузов, обеспечивающих подготовку кадров, проведение научных исследований и разработок для технологического лидерства. Документы нужно представить до 30 апреля 2026 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».