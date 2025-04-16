Правительство завершает подготовку нового нацпроекта

Кроме того, говрится в поручении, Минобрнауки, Минпромторгу и Минсельхозу необходимо сформировать перечень вузов, обеспечивающих подготовку кадров, проведение научных исследований и разработок для технологического лидерства. Документы нужно представить до 30 апреля 2026 года.