Правительство завершает подготовку нового нацпроекта

«Глава правительства поручил проработать целесообразность подготовки программного документа — стратегии, доктрины или концепции развития биоэкономики. Этой работой займутся Минпромторг, Минсельхоз, Минприроды, Минздрав, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпросвещения и Минэнерго. Она должна быть завершена к 20 мая 2025 года», — говорится в сообщении.
В структуру нацпроекта войдут три базовых федеральных проекта: «Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики», «Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики», «Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики».
Кроме того, говрится в поручении, Минобрнауки, Минпромторгу и Минсельхозу необходимо сформировать перечень вузов, обеспечивающих подготовку кадров, проведение научных исследований и разработок для технологического лидерства. Документы нужно представить до 30 апреля 2026 года.
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