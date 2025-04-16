Немецкая Bosch не планирует возвращаться в Россию

До этого момента Bosch не заявляла о своем уходе из РФ, но остановила локальное производство бытовой техники в марте 2022 года, аргументируя это ужесточением экспортного контроля и сложностями с поставками компонентов из Европы (см. «Ъ» от 15 марта 2022 года). Уже летом того же года стало известно, что немецкая компания начала поиск покупателя на российские активы (см. «Ъ» от 22 августа 2022 года).