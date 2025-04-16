Наваристый Bosch. В России может возобновиться производство бытовой техники на заводе немецкого бренда

Расконсервация производства холодильников и стиральных машин может стоить от $20 млн до $50 млн (1,6−4 млрд руб. по курсу на 14 апреля 2025 года) из-за вложений в новые пресс-формы и оборудование, говорит учредитель бренда бытовой техники Jacky’s и совладелец бренда Shaub Lorenz Гусейн Иманов. «Если “Газпром” начнет производить технику под своим брендом, то проиграет конкуренцию южнокорейским LG, Samsung, китайскому Haier, Hisense и др., техника под брендом Bosch все еще поставляется через параллельный импорт и имеет своего покупателя, рынок уже сформирован», — предупреждает он. Но в целом, по его данным, рынок бытовой техники с начала 2025 года сократился год к году в количестве на 35−40%.