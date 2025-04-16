Набиуллина рассказала, готова ли делиться персональными данными со всем миром

«Я не готова всеми данными со всем миром делиться. У людей должен быть выбор, какие данные, кому и сколько предоставлять. Должна быть абсолютная уверенность, что данные защищены и никуда не утекут», — отметила глава регулятора.
Помимо этого, она отметила, что россиян беспокоит возможность утечки данных при их обмене, а также использование такой информации для навязывания различных услуг.
«В банковской системе это была очень большая проблема и было очень много жалоб в ЦБ, но сейчас ситуация стала лучше. Но мы видим, что такой риск может существовать в целом для платформ», — пояснила глава ЦБ.
По словам Набиуллиной, потребители, которые не хотят делиться данными, могут не получить желаемые товары или услуги, что равно своеобразной дискриминации.
«Человек по сути соглашается на полупубличное распространение данных или он рискует не получить какие-то товары и услуги. Это некое доминирование платформ, если все будет продаваться только через глубокие персональные данные. Это будет дискриминацией людей, которые не хотят делиться данными», — добавила она.
Поэтому в Центробанке уверены, что необходимо вводить единые для всего рынка правила по обмену данными, за несоблюдением которых должна быть ответственность.
Кроме того, глава Банка России ожидает, что процесс «взаимопроникновения банков и маркетплейсов» продолжится.
«Мы видим, что в маркетплейсы все больше и больше проникает финансовая сфера, потому что все понимают, что клиенту нужно одновременно все в один клик. И здесь человеку вообще без разницы, кто за этими сервисами стоит. Это комплексные сервисы, банки или маркетплейсы. Такое взаимопроникновение — это та тенденция, которая обязательно будет продолжаться», — сказала Набиулина.
Центробанк со следующего года готовится ввести регулирование вложений банков в экосистемы. Постепенно оно будет внедряться с целью ограничить риски вкладчиков, резюмировала глава регулятора.
«Когда банки вкладывают активы в экосистемы, мы не хотим, чтобы эти вложения делались за счет денег вкладчиков. Потому что вкладчики не понимают, куда они вкладывают. Такого рода вложения должны делаться за счет капитала банков, акционеров», — заключила она.