Набиуллина рассказала, готова ли делиться персональными данными со всем миром

«Мы видим, что в маркетплейсы все больше и больше проникает финансовая сфера, потому что все понимают, что клиенту нужно одновременно все в один клик. И здесь человеку вообще без разницы, кто за этими сервисами стоит. Это комплексные сервисы, банки или маркетплейсы. Такое взаимопроникновение — это та тенденция, которая обязательно будет продолжаться», — сказала Набиулина.