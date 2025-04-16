Мишустин: в России создадут государственное хранилище данных

«Здесь важно, что решаются две задачи. Во-первых, чтобы гарантировать безопасность и сохранность информации, исключить какие бы то ни было риски для граждан. И, во-вторых, одновременно обеспечивается полезность наборов как для цифровой трансформации органов власти, так и для бизнеса», — отметил премьер.