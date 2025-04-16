Мишустин: в России создадут государственное хранилище данных

Россия сейчас создает единое государственное хранилище обезличенных и зашифрованных данных, предназначенных для применения в машинном обучении. Об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время видеообращения к участникам пятого ежегодного форума Data Fusion.
«Для развития перспективных отечественных решений нужны и различные датасеты — наборы информации, являющиеся основой машинного обучения. Необходима и надежная инфраструктура доступа к ним. И правительство это учитывает. Сейчас формируется единая платформа для обмена и анализа данных — защищенное государственное хранилище востребованных обезличенных и зашифрованных сведений», — подчеркнул глава правительства.
Он добавил, что такие данные возможно будет использовать для повышения эффективности государственного и муниципального управления, а также для разработки современных продуктов с применением искусственного интеллекта.
«Здесь важно, что решаются две задачи. Во-первых, чтобы гарантировать безопасность и сохранность информации, исключить какие бы то ни было риски для граждан. И, во-вторых, одновременно обеспечивается полезность наборов как для цифровой трансформации органов власти, так и для бизнеса», — отметил премьер.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».