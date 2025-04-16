Костин назвал «настоящую» угрозу банкам

«Сейчас многие мне звонят — и банкиры, и владельцы сетей торговых — и говорят: нам надо ограничивать электронную коммерцию, это грозит нам, вам. Я бы к этому относился спокойно, потому что, честно говоря, пока все-таки финтехи этих компаний находятся на стадии развития», — сказал он.