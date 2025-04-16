Костин назвал «настоящую» угрозу банкам

Банкир в среду, 16 апреля, выступил на пленарной сессии конференции Data fusion «Платформенная экономика: возможности и вызовы».
«Сейчас многие мне звонят — и банкиры, и владельцы сетей торговых — и говорят: нам надо ограничивать электронную коммерцию, это грозит нам, вам. Я бы к этому относился спокойно, потому что, честно говоря, пока все-таки финтехи этих компаний находятся на стадии развития», — сказал он.
По словам Костина, их развитие протекает быстро, но пока реальной угрозы банковскому сектору не несет.
Как подчеркнул глава ВТБ, куда больше угроз представляют «некоторые коллеги, которые хотят монополизировать ключевые инфраструктурные вещи в рознице».
«Один из примеров — это дискуссия по QR-коду. Это больше, мне кажется, угроза для банковского рынка, чем, скажем, развитие финтехов в наших компаниях электронной торговли», — пояснил Костин.
Напоминается, что в январе Сбер, Альфа-банк и Т-банк предложили взаимно интегрировать свой платежный QR-код и решение от Национальной системы платежных карт (НСПК). При этом там выразили желание разделить решение объединения банков и QR-код от НСПК.