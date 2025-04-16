Эксперт рассказала, как изменятся цены на стройматериалы с 1 мая 2025 года

Одним из факторов, которые влияют на стоимость стройматериалов, является увеличение объемов строительства. Спрос на материалы растет, а с ним и цена.
Второй фактор — программы по развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС), любые изменения в налоговой политике или субсидии на строительство. Он влияет на спрос и финансовые возможности граждан для индивидуального строительства.
Третьим фактором эксперт назвала уровень инфляции: если он будет высоким, стройматериалы могут подорожать, как и другие товары. Кроме того, напомнила она, май традиционно является сезоном, когда начинается массовое строительство и ремонт.
«С увеличением спроса в этот период цены на стройматериалы могут вырасти. Это связано с тем, что в весенне-летний период строительные компании и частные застройщики активизируют свои работы. Если в мае наблюдается рост активности в индивидуальном жилищном строительстве, цены на стройматериалы могут подниматься», — рассказала Люза Байгузина.
При этом, отметила она, важно учитывать, как будут действовать компании, которые уже закупили товар по более низким ценам. Большое значение имеют поставщики: если в ожидании возросшего спроса они решат поднять цены, это также приведет к общему подорожанию.
Так, по словам экономиста, учитывая сезонный фактор и возможное увеличение спроса в связи с активизацией строительства, цены на стройматериалы могут увеличиться на 5−10% в мае.
«В условиях высокого спроса компании могут более активно конкурировать за клиентов, что даст возможность некоторым из них удерживать или снижать цены, хотя в общем ценовая тенденция, вероятно, будет восходящей», — заключила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».