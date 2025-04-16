Эксперт рассказала, как изменятся цены на стройматериалы с 1 мая 2025 года

«С увеличением спроса в этот период цены на стройматериалы могут вырасти. Это связано с тем, что в весенне-летний период строительные компании и частные застройщики активизируют свои работы. Если в мае наблюдается рост активности в индивидуальном жилищном строительстве, цены на стройматериалы могут подниматься», — рассказала Люза Байгузина.