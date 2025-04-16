Более 6 млн россиян получили доплату к пенсии

«Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Соцфонда и получающих социальные доплаты к пенсии в целях доведения уровня материального обеспечения пенсионера до величины прожиточного минимума пенсионера, на 31 декабря 2024 года составила 6,1 млн россиян», — сказано в материале.