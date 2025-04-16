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Более 6 млн россиян получили доплату к пенсии

В России более шести миллионов пенсионеров получают доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП), сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Соцфонда и получающих социальные доплаты к пенсии в целях доведения уровня материального обеспечения пенсионера до величины прожиточного минимума пенсионера, на 31 декабря 2024 года составила 6,1 млн россиян», — сказано в материале.

При этом отмечается, что 2,9 млн пенсионеров получают федеральные доплаты, а 3,2 млн — региональные.

Федеральная или региональная доплата, по данным Соцфонда, устанавливается всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины ПМП в регионе его проживания.

Как подчеркивает ТАСС, при подсчете общей суммы необходимо учесть суммы пенсий (в том числе в случае отказа пенсионера от получения указанных пенсий), срочной пенсионной выплаты, дополнительного материального (социального) обеспечения, ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг) и иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер, предоставляемых единовременно).

Под прожиточным минимумом пенсионера понимается минимальный порог дохода, необходимый для удовлетворения базовых потребностей человека на пенсии. Сюда входят продукты питания, базовые услуги и товары, необходимые для поддержания жизни и здоровья.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».