Более 6 млн россиян получили доплату к пенсии

«Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Соцфонда и получающих социальные доплаты к пенсии в целях доведения уровня материального обеспечения пенсионера до величины прожиточного минимума пенсионера, на 31 декабря 2024 года составила 6,1 млн россиян», — сказано в материале.
При этом отмечается, что 2,9 млн пенсионеров получают федеральные доплаты, а 3,2 млн — региональные.
Федеральная или региональная доплата, по данным Соцфонда, устанавливается всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины ПМП в регионе его проживания.
Как подчеркивает ТАСС, при подсчете общей суммы необходимо учесть суммы пенсий (в том числе в случае отказа пенсионера от получения указанных пенсий), срочной пенсионной выплаты, дополнительного материального (социального) обеспечения, ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг) и иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер, предоставляемых единовременно).
Под прожиточным минимумом пенсионера понимается минимальный порог дохода, необходимый для удовлетворения базовых потребностей человека на пенсии. Сюда входят продукты питания, базовые услуги и товары, необходимые для поддержания жизни и здоровья.
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