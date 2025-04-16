Bloomberg: рубль стал самой доходной валютой

«В отличие от многих других валют развивающихся рынков, рубль не испытывает давления из-за оттока капиталов, который вызван уходом глобальных инвесторов из более рискованных активов», — сказала экономист T-Investments Софья Донец.
Как отмечает руководитель отдела исследований и управления ценными бумагами дубайской компании Istar Capital Искандер Луцко, заметная оттепель в отношениях между Россией и США также сыграла свою роль в увеличении привлекательности российской валюты для инвесторов. «На данном этапе нет четких причин для ослабления рубля», — сказал Луцко, подчеркнув, что факторы, поддерживающие рубль, вероятно, сохранятся в дальнейшей перспективе.
По данным Банка России, реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в марте вырос на 7,1% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении за январь — март курс вырос на 19,2%.