Bloomberg: рубль стал самой доходной валютой

Как отмечает руководитель отдела исследований и управления ценными бумагами дубайской компании Istar Capital Искандер Луцко, заметная оттепель в отношениях между Россией и США также сыграла свою роль в увеличении привлекательности российской валюты для инвесторов. «На данном этапе нет четких причин для ослабления рубля», — сказал Луцко, подчеркнув, что факторы, поддерживающие рубль, вероятно, сохранятся в дальнейшей перспективе.