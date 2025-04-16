Европейские рынки выигрывают от политики Трампа «Америка прежде всего»

По данным агентства, евро достиг трехлетнего максимума, и немецкие облигации на прошлой неделе превзошли казначейские облигации больше, чем когда-либо. Хотя европейские акции пострадали от торговой войны, как пишет Bloomberg, они оказались гораздо более устойчивыми, чем американские.
Некоторые из крупнейших финансовых компаний готовятся к дальнейшему росту в Европе. Компания Vanguard International отдает предпочтение краткосрочным облигациям в еврозоне, где центральный банк может свободно снижать процентные ставки. Goldman Sachs Group Inc. ожидает, что евро вырастет до 1,20 доллара, поскольку привлекательность доллара снижается. Беата Мантей из Citigroup Inc., которая в октябре предсказала рост акций в Европе, на этой неделе понизила рейтинг акций США до нейтрального, сохранив при этом позитивный прогноз по Европе.
Доллар, который обычно является активом-убежищем во время рыночных потрясений, в понедельник упал до нового шестимесячного минимума. Как объясняет Bloomberg, непоследовательность администрации Трампа в тарифной политике усилила беспокойство инвесторов по поводу активов США.
Немецкие облигации, или бунды, оказались надежным убежищем в условиях хаоса, констатирует агентство. В то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 0,5% всего за пять дней, аналогичные немецкие облигации удержались на прежнем уровне. Хотя на этой неделе доходность казначейских облигаций стабилизировалась, колебания цен были достаточно серьёзными, чтобы участники рынка ожидали вмешательства Федеральной резервной системы.
В то время как потенциальный скачок инфляции может ограничить способность ФРС снижать процентные ставки, у Европейского центрального банка есть больше возможностей для этого. Финансовые рынки уверены, что в четверг произойдет снижение на четверть процентного пункта, а к концу года — еще как минимум два снижения.
По данным Bloomberg, индекс S&P 500 в этом году снизился на 7,9%, включая дивиденды, в то время как индекс Stoxx Europe 600 вырос на 10% в долларовом выражении. Тем не менее, судя по соотношению цены и прибыли, европейские акции по-прежнему выглядят выгодной сделкой: они почти на 30% дешевле американских, что намного больше, чем средняя скидка в 17% за последние пару десятилетий.