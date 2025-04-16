Европейские рынки выигрывают от политики Трампа «Америка прежде всего»

По данным Bloomberg, индекс S&P 500 в этом году снизился на 7,9%, включая дивиденды, в то время как индекс Stoxx Europe 600 вырос на 10% в долларовом выражении. Тем не менее, судя по соотношению цены и прибыли, европейские акции по-прежнему выглядят выгодной сделкой: они почти на 30% дешевле американских, что намного больше, чем средняя скидка в 17% за последние пару десятилетий.