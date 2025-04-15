Россиян предупредили о новой схеме мошенников с ФНС

Министерство внутренних дел России предупредило о том, что мошенники начали звонить гражданам, представляясь сотрудниками Федеральной налоговой службы, сообщает ТАСС.
По данным ведомства, злоумышленники требуют предоставить паспортные данные или ИНН под предлогом записи на прием для подачи информации о доходах за 2024 год в форме 3-НДФЛ.
Как отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ, в связи с декларационной кампанией наблюдается активное развитие мошеннических схем.
«В настоящее время поступает информация, что злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками ФНС России и сообщают, что якобы не поданы сведения о доходах за прошлый год в форме 3-НДФЛ. Для записи на прием требуют сообщить либо паспортные данные, либо ИНН», — сообщили в УБК.
В МВД призвали граждан не передавать никаких данных в ходе разговора по телефону. «Записаться на прием в налоговый орган можно самостоятельно с помощью сервиса ФНС России Онлайн-запись на прием в инспекцию», — добавили в ведомстве.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».