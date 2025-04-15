Россиян предупредили о новой схеме мошенников с ФНС

«В настоящее время поступает информация, что злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками ФНС России и сообщают, что якобы не поданы сведения о доходах за прошлый год в форме 3-НДФЛ. Для записи на прием требуют сообщить либо паспортные данные, либо ИНН», — сообщили в УБК.