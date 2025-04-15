В индексе S&P500 сформировался «крест смерти»

Планы президента США Дональда Трампа по введению пошлин на импорт в апреле привели к падению цен на активы в США, в том числе на акции и казначейские облигации, а также к ослаблению доллара по отношению к большинству других валют. В понедельник рынок немного восстановился, но индекс S&P 500 в этом году по-прежнему находится более чем на 8% ниже по сравнению с уровнем начала года.