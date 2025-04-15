В индексе S&P500 сформировался «крест смерти»

Вызванная пошлинами распродажа на фондовом рынке США привела к формированию так называемого «креста смерти» на рынке американских акций, пишет Reuters. На ценовых графиках «крест смерти» может указывать на момент, когда краткосрочное снижение переходит в долгосрочный негативный тренд.
«Крест смерти» возникает, когда 50-дневная скользящая средняя, которую технические аналитики рассматривают как показатель среднесрочного тренда на рынке, опускается ниже 200-дневной скользящей средней, которая является показателем долгосрочного тренда. Технические аналитики считают, что это указывает на то, что краткосрочная коррекция может перерасти в долгосрочный нисходящий тренд, пишет Reuters.
По итогам торгов в понедельник, 14 апреля, 50-дневная скользящая средняя для индекса S&P 500 (SPX) закрылась вблизи отметки 5748, а 200-дневная скользящая средняя — почти на отметке 5754. Фондовый индекс S&P 500 завершил день ростом на 0,8%, однако сессия ознаменовалась первым падением среднесрочного индикатора ниже линии долгосрочного тренда с 1 февраля 2023 года.
Некоторые аналитики считают, что «крест смерти» в индексе S&P 500 может оказаться не таким зловещим, как кажется, пишет издание. Это очень тревожный сигнал на фондовых рынках, но если проанализировать появления «креста смерти» на протяжении всей истории торгов, то можно увидеть, что лучше быть покупателем, чем продавцом в этот момент, сообщил главный технический стратег LPL Financial Адам Тернквист.
За последние 50 лет индекс S&P 500 пережил 24 «креста смерти» показал анализ данных LSEG, проведенный Reuters. При этом в 54% случаев он возникал после максимального внутридневного падения индекса, то есть самое сильное падение уже произошло до формирования «креста смерти».
В 46% случаев распродажа на рынке акций усиливалась, и базовый индекс в среднем падал на 19% с момента формирования технической фигуры. После формирования «креста смерти» в 1981, 2000 и 2007 годах снижение индекса в результате последовавших распродаж составило 21%, 45% и 55% соответственно, подсчитало агентство.
Планы президента США Дональда Трампа по введению пошлин на импорт в апреле привели к падению цен на активы в США, в том числе на акции и казначейские облигации, а также к ослаблению доллара по отношению к большинству других валют. В понедельник рынок немного восстановился, но индекс S&P 500 в этом году по-прежнему находится более чем на 8% ниже по сравнению с уровнем начала года.
Глобальные инвесторы сбрасывают акции США рекордными темпами, показал ежемесячный опрос управляющих фондами Bank of America Global Research. Рекордное число управляющих заявило, что планируют продолжать сокращать свои вложения. Согласно результатам проведенного BofA опроса, большинство считает, что самым большим риском для рынков является торговая война, которая приведет к глобальной рецессии.
В Citigroup понизили целевой уровень по индексу S&P 500 на этот год, поскольку аналитики ожидают, что неопределенность в отношении пошлин негативно скажется на доходах американских корпораций. Теперь целевой уровень Citi по индексу на конец года составляет 5800 пунктов по сравнению с предыдущей оценкой 6500 пунктов. В RBC Capital Markets снизили целевой показатель по индексу с 6200 до 5550 пунктов, а в UBS — с 6400 до 5800 пунктов.