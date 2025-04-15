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Путин сообщил об изменении ситуации с инфляцией в России

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ситуация с инфляцией в стране постепенно меняется в лучшую сторону, сообщил глава государства Владимир Путин на расширенном заседание президиума Госсовета.

Источник: © РИА Новости

«Ситуация (с инфляцией в России. — Прим. ред.) постепенно меняется в лучшую сторону», — отметил он.

По словам президента, правительство и Центральный Банк России считают, что если инфляцию не подавить, то будут страдать все граждане.

Ранее доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова заявила в интервью РИА Новости, что уровень инфляции по итогам года может составить порядка 9%, двухзначного значения уже не будет.

По итогам 2024 года инфляция составила 9,5%. Согласно прогнозу Банка России, в 2025 году она замедлится до 7−8%.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, писало, что рубль укрепился сильнее других мировых валют к доллару, рост оказался даже выше темпов увеличения стоимости золота.

Официальный курс доллара к российской национальной валюте, установленный ЦБ на завтра, снизился на 46,68 копейки, до 82,3003 рубля.