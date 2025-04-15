Производитель люксовых авто Isdera заявил о банкротстве

Isdera была основана инженером-конструктором Эберхардом Шульцем в городе Леонберг в 1982 году. В 2005 году производитель перебрался в мастерскую в Хильдесхайме. В 2016 году господин Шульц продал Isdera компании Sinfonia Automotive AG, которая вместе с партнерами из Китая занималась разработкой электромобиля.