Назван минимальный доход для рыночной ипотеки в 2025 году

Как подсчитала Дыдалина, для покупки вторички в 30 «квадратов» в своем городе москвич должен получать как минимум 198,5 тысячи рублей в месяц, а житель Петербурга — от 126 тысяч рублей. Эти расчеты приведены для ипотеки под 22%, взятой с первоначальным взносом на уровне 20% и сроком на 30 лет. По словам эксперта, в Казани для оформления кредита по рыночным ставкам на жилье той же площади потребуется от 105 тысяч рублей, в Нижнем Новгороде — от 93 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону — от 76 тысяч рублей, в Краснодаре и Екатеринбурге — от 75 тысяч рублей. Минимальный уровень дохода в Новосибирске, в Красноярске и Уфе должен составлять 71−73 тысячи рублей.