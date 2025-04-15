Назван минимальный доход для рыночной ипотеки в 2025 году

Ранее Национальное бюро кредитных историй сообщило, что доля отказов по ипотечным заявкам в России с начала 2025 года выросла на 6,7 процентного пункта — до 56,2%. Чаще всего банки отказывали заемщикам, проживающим в Московском регионе, Краснодарском и Приморском краях, а также в Челябинской области.
«Наиболее частая причина отказа — это, конечно, недостаточный доход даже при стабильном месте работы и достаточном трудовом стаже», — обратила внимание директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.
Как подсчитала Дыдалина, для покупки вторички в 30 «квадратов» в своем городе москвич должен получать как минимум 198,5 тысячи рублей в месяц, а житель Петербурга — от 126 тысяч рублей. Эти расчеты приведены для ипотеки под 22%, взятой с первоначальным взносом на уровне 20% и сроком на 30 лет. По словам эксперта, в Казани для оформления кредита по рыночным ставкам на жилье той же площади потребуется от 105 тысяч рублей, в Нижнем Новгороде — от 93 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону — от 76 тысяч рублей, в Краснодаре и Екатеринбурге — от 75 тысяч рублей. Минимальный уровень дохода в Новосибирске, в Красноярске и Уфе должен составлять 71−73 тысячи рублей.
«Сегодня банки также часто отказывают в выдаче ипотеки заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки — это те, у кого совокупные ежемесячные платежи по кредитам превышают 80% дохода», — рассказала Романенко.
Однако, как отметил ипотечный брокер Андрей Креер, это может произойти и в том случае, если выплаты по всем кредитам, включая будущую ипотеку, превышают 50% дохода заемщиков.
Банкиров, по словам Романенко, больше всего беспокоит сегмент необеспеченных потребительских кредитов. Кроме того, с особым пристрастием они, по наблюдениям основателя управляющей компании Smarent Виктора Зубика, смотрят на кредитные карты. Так, отказ может получить заемщик с двум-тремя кредитками с большими лимитами. Еще сильно ухудшают шансы на ипотеку микрокредиты.
Кроме того, в зоне риска — заемщики с нестабильным или непрозрачным доходом, уточнила Романенко. Например, фрилансеры без подтверждающих документов, самозанятые без налоговой истории, сотрудники из сферы малого и среднего бизнеса с неофициальной зарплатой. Также, как добавил Креер, банки обращают внимание на трудовую деятельность заемщика. Если он работает на текущем месте менее трех-шести месяцев, то есть большая вероятность отказа в ипотеке.
«Все это означает, что ипотека уходит из зоны массового продукта и становится все более избирательной», — подытожила Романенко.