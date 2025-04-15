Kia включила Россию в план продаж на 2025 год

1,11 млн автомобилей компания планирует продать в течение года в Северной Америке, 774 тысячи — в Европе, 580 тысяч — в Южной Корее и 400 тысяч — в Индии. Издание пишет, что Hyundai Motor Group рассматривает возможность возвращения на российский рынок из-за улучшения отношений РФ и США.
Ожидается, что выход корейской компании на российский рынок станет важным шагом в направлении диверсификации рынка в условиях растущей глобальной неопределенности, сообщает издание. По данным Корейской ассоциации автомобильной промышленности (KAMA), в 2021 году Kia и Hyundai реализовали в России 354 тыс. автомобилей, заняв первое место по доле рынка (23,3%).
Hyundai Motor Group — один из крупнейших южнокорейских брендов, возврат которого на российский рынок активно осуждается в СМИ. В декабре 2022 года компания продала 100% своих российских акций, включая завод в Санкт-Петербурге, за 10 тыс. руб. с возможностью обратного выкупа завода в течение двух лет.