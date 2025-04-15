Kia включила Россию в план продаж на 2025 год

Hyundai Motor Group — один из крупнейших южнокорейских брендов, возврат которого на российский рынок активно осуждается в СМИ. В декабре 2022 года компания продала 100% своих российских акций, включая завод в Санкт-Петербурге, за 10 тыс. руб. с возможностью обратного выкупа завода в течение двух лет.