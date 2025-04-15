Инвестстратег раскрыл, чем завершится странное укрепление рубля

Он напомнил, что спрос на рублевые инструменты стабилен на фоне геополитического оптимизма после приезда спецпосланника США в Москву Стивена Уиткоффа на прошлой неделе. Помимо этого, на доллар давят увеличенные Трампом тарифы на импортные товары.