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Инвестстратег раскрыл, чем завершится странное укрепление рубля

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Укрепление рубля в начале недели связано со слабостью доллара из-за разворачивания торговых войн администрацией Дональда Трампа, однако слишком сильным оно быть не должно, рассказал агентству «Прайм» руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Источник: © РИА Новости

Он напомнил, что спрос на рублевые инструменты стабилен на фоне геополитического оптимизма после приезда спецпосланника США в Москву Стивена Уиткоффа на прошлой неделе. Помимо этого, на доллар давят увеличенные Трампом тарифы на импортные товары.

«На этом фоне в ходе апрельской сессии рубль может подорожать до 80 за доллар», — полагает Шнейдерман.

При этом провал американской валюты еще ниже усилит риски бюджетного дефицита, если нефть продолжит дешеветь. Все это станет негативом для рубля к концу второго квартала, заключил он.