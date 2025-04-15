FT заявила об изучении ЕС возможности разрыва контрактов на поставку газа из РФ

Уточняется, что данный вопрос изучается в рамках дорожной карты по избавлению блока от российского ископаемого топлива к 2027 году.
«Брюссель изучает юридические возможности, которые позволили бы европейским компаниям разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа без выплаты крупных штрафов Москве», — говорится в материале.
По словам трех знакомых с ситуацией чиновников, в настоящее время Еврокомиссия (ЕК) изучает договоры и возможность объявления форс-мажора, что впоследствии позволит импортерам отказаться от обязательств без уплаты дополнительных сборов. Один из источников уточнил, что если идея состоит в уклонении от уплаты Москве неустойки, то выплата компенсации «подорвет весь замысел».
В FT подчеркнули, что обсуждение такого шага служит примером борьбы Евросоюза за «отучение от российских энергоносителей».
Агентство Reuters накануне сообщило, что производители из Европы допустили возвращение к газу из РФ из-за политики президента США Дональда Трампа. Исполнительный вице-президент французской энергетической и газовой компании Engie Дидье Олло заявил, что в случае мирного урегулирования конфликта на Украине европейцы могли бы вернуться к объемам поставок в 60 млрд куб. м в год либо 70 млрд куб. м, включая СПГ.
Ранее, 17 марта, эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе «Известиями» предрек рост цен на газ в Европе в случае отказа от российского СПГ. По его словам, чтобы заменить российский газ, Европе придется переориентировать поставки из Катара, который сейчас отправляет свое топливо в Азию.