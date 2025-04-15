FT заявила об изучении ЕС возможности разрыва контрактов на поставку газа из РФ

По словам трех знакомых с ситуацией чиновников, в настоящее время Еврокомиссия (ЕК) изучает договоры и возможность объявления форс-мажора, что впоследствии позволит импортерам отказаться от обязательств без уплаты дополнительных сборов. Один из источников уточнил, что если идея состоит в уклонении от уплаты Москве неустойки, то выплата компенсации «подорвет весь замысел».