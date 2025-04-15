Бизнесмен Саттон заявил, что американские компании однозначно вернутся в РФ

«Я убежден, что американские компании вернутся в Россию со своими инвестициями. Однако для этого нужно создавать долгосрочные перспективы. Доллар никогда не должен снова становиться инструментом политического давления. Компании, которые хотят работать в России, должны быть уверены, что их бизнес не будет зависеть от политических решений и что им не придется уходить отсюда», — добавил Саттон. По его словам, это важный вопрос для бизнеса. «В прошлом, даже во время Второй мировой войны, доллар не использовался как оружие, и компании не принуждали покидать рынки из-за политики», — отметил он.