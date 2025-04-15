Бизнесмен Саттон заявил, что американские компании однозначно вернутся в РФ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Американский бизнесмен и блогер Джон Роберт Саттон убежден, что американские компании вернутся в Россию.
Отвечая в беседе с ТАСС на вопрос, могут ли американские инвесторы благодаря прогрессу по достижению урегулирования на Украине снова заинтересоваться российскими активами, бизнесмен сказал: «Сто процентов».
«Посмотрите на Японию и Германию — после войны они были нашими заклятыми врагами, а вскоре стали экономическими партнерами. Теперь мы с ними ведем дела. Россия обязательно должна быть частью стратегии роста США. К сожалению, давление со стороны определенных кругов в США вынудило компании уйти из России. Они не должны были покидать этот рынок, ведь здесь существует большая прибыльность, трудолюбие, а также умные и талантливые люди, которые могут значительно обогатить корпоративную культуру США», — сказал он.
«Я убежден, что американские компании вернутся в Россию со своими инвестициями. Однако для этого нужно создавать долгосрочные перспективы. Доллар никогда не должен снова становиться инструментом политического давления. Компании, которые хотят работать в России, должны быть уверены, что их бизнес не будет зависеть от политических решений и что им не придется уходить отсюда», — добавил Саттон. По его словам, это важный вопрос для бизнеса. «В прошлом, даже во время Второй мировой войны, доллар не использовался как оружие, и компании не принуждали покидать рынки из-за политики», — отметил он.
Саттон считает, что администрация президента США Дональда Трампа, а также многие в его кабинете — это люди бизнеса. «Они знают, что такое подписывать чеки и платить зарплаты. Благодаря этому подходу они понимают, что прибыль, получаемая за границей, полезна для американского бизнеса. Точка. Российский рынок огромен, здесь есть ресурсы, чтобы, например, производить продовольствие внутри страны. А благодаря санкциям страна стала более самодостаточной — теперь она производит многие товары сама, тогда как раньше закупала их за границей», — добавил он.
По его словам, это открывает новые возможности для американских компаний. «Теперь они могут закупать сырье и продукцию прямо в России, что снижает издержки. Так что для американского бизнеса есть масса преимуществ в возвращении в Россию», — добавил бизнесмен.