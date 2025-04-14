Россиянам раскрыли схему мошенничества с пенсионными баллами

«Часто схема мошенничества строится на обещании увеличить пенсию через перерасчет пенсионных баллов и вокруг идеи подбавить человеку баллов. Мошенники уверяют, что знают особые способы, которые помогут добиться повышения пенсионных выплат, ссылаясь на пробелы в работе Соцфонда. На первом этапе лжеспециалисты берут деньги за консультацию. После подачи заявления пенсионер получает отказ, и тут в игру вступает следующий этап: аферисты предлагают еще раз подать документы, обещая, что во второй раз все точно получится, а отказ был просто ошибкой системы», — пояснил парламентарий,