Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам раскрыли схему мошенничества с пенсионными баллами

Мошенники активизировались на фоне недостаточной информированности россиян о механизме пенсионных баллов, используя путаницу в этой системе для извлечения финансовой выгоды, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Он отметил в разговоре с NEWS.ru, что злоумышленники выстраивают сложные схемы, обещая перерасчет баллов и увеличение пенсионных выплат, тогда как на деле их деятельность приводит к серьезным финансовым потерям для граждан.

«Часто схема мошенничества строится на обещании увеличить пенсию через перерасчет пенсионных баллов и вокруг идеи подбавить человеку баллов. Мошенники уверяют, что знают особые способы, которые помогут добиться повышения пенсионных выплат, ссылаясь на пробелы в работе Соцфонда. На первом этапе лжеспециалисты берут деньги за консультацию. После подачи заявления пенсионер получает отказ, и тут в игру вступает следующий этап: аферисты предлагают еще раз подать документы, обещая, что во второй раз все точно получится, а отказ был просто ошибкой системы», — пояснил парламентарий,

Он добавил, что процесс иногда затягивается на месяцы, а расходы доверчивых граждан лишь возрастают.

Особую тревогу вызывает то, что подобные схемы лишают денег не только пенсионеров, но и молодежь. По словам Гаврилова, аферисты используют психологические манипуляции, обещая высокую доходность от предложенных услуг. Население, неопытное в вопросах пенсионных начислений, оказывается легкой добычей для злоумышленников, которые активно используют агрессивные маркетинговые кампании.

«Россиянам внушают, что, потратив деньги на услуги черных консультантов сейчас, они смогут накопить дополнительные баллы и получить в будущем солидную пенсию значительно выше, чем у других. Более того, некоторых толкают на судебные разбирательства, обещая в легкую отыграть баллы через суд у государства. Особенно циничны случаи, когда мошенники предлагают свои услуги как гарантированные и безрисковые», — отметил Гаврилов.

Как отмечает депутат, проблема принимает массовый характер, поскольку мошенники задействуют современные методы рекламы, ориентируясь не только на пожилых граждан, но и на молодых, экономически активных людей. Желание получить преимущества и отсутствие четкого понимания работы пенсионной системы создают иллюзию простого решения, что делает россиян особенно уязвимыми.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».