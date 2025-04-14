Россиянам раскрыли схему мошенничества с пенсионными баллами

Он отметил в разговоре с NEWS.ru, что злоумышленники выстраивают сложные схемы, обещая перерасчет баллов и увеличение пенсионных выплат, тогда как на деле их деятельность приводит к серьезным финансовым потерям для граждан.
«Часто схема мошенничества строится на обещании увеличить пенсию через перерасчет пенсионных баллов и вокруг идеи подбавить человеку баллов. Мошенники уверяют, что знают особые способы, которые помогут добиться повышения пенсионных выплат, ссылаясь на пробелы в работе Соцфонда. На первом этапе лжеспециалисты берут деньги за консультацию. После подачи заявления пенсионер получает отказ, и тут в игру вступает следующий этап: аферисты предлагают еще раз подать документы, обещая, что во второй раз все точно получится, а отказ был просто ошибкой системы», — пояснил парламентарий,
Он добавил, что процесс иногда затягивается на месяцы, а расходы доверчивых граждан лишь возрастают.
Особую тревогу вызывает то, что подобные схемы лишают денег не только пенсионеров, но и молодежь. По словам Гаврилова, аферисты используют психологические манипуляции, обещая высокую доходность от предложенных услуг. Население, неопытное в вопросах пенсионных начислений, оказывается легкой добычей для злоумышленников, которые активно используют агрессивные маркетинговые кампании.
«Россиянам внушают, что, потратив деньги на услуги черных консультантов сейчас, они смогут накопить дополнительные баллы и получить в будущем солидную пенсию значительно выше, чем у других. Более того, некоторых толкают на судебные разбирательства, обещая в легкую отыграть баллы через суд у государства. Особенно циничны случаи, когда мошенники предлагают свои услуги как гарантированные и безрисковые», — отметил Гаврилов.
Как отмечает депутат, проблема принимает массовый характер, поскольку мошенники задействуют современные методы рекламы, ориентируясь не только на пожилых граждан, но и на молодых, экономически активных людей. Желание получить преимущества и отсутствие четкого понимания работы пенсионной системы создают иллюзию простого решения, что делает россиян особенно уязвимыми.
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