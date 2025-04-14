Россиянам рассказали, как повысить цену машины с пробегом

«Покупатели премиума не любят доработок, которые сделаны вне завода, они не любят, когда кто-то “колхозит” машину. Но вот если стоит заводская современная телематическая система с функцией автозапуска и с управлением через смартфон, то она делает автомобиль более привлекательным на вторичном рынке и может на 5−7% повысить его цену», — подчеркнул Житнухин.