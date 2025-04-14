Россиянам рассказали, как повысить цену машины с пробегом

По его словам, такие транспортные средства пользуются повышенным спросом среди покупателей подержанных машин, несмотря на пробег.
«Покупатели премиума не любят доработок, которые сделаны вне завода, они не любят, когда кто-то “колхозит” машину. Но вот если стоит заводская современная телематическая система с функцией автозапуска и с управлением через смартфон, то она делает автомобиль более привлекательным на вторичном рынке и может на 5−7% повысить его цену», — подчеркнул Житнухин.
Эксперт уточнил, что клиенты вторичного рынка положительно воспринимают системы, установленные производителем или не требующие вмешательства в штатную электронику. В то же время, по его наблюдениям, необходимость оставлять ключ зажигания в автомобиле негативно сказывается на его стоимости.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».